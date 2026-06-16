В храмах Тульской области прошли панихиды по погибшим при ночной атаке БПЛА

«Трудные времена всегда объединяют людей нашей страны. Мы чтим память погибших в зоне проведения спецоперации, скорбим вместе с семьями погибших мирных жителей. Это большая трагедия и общая боль для всех нас. Мы все вместе, плечом к плечу, будем двигаться дальше и всегда будем помнить тех, кого больше нет с нами», — написал он.