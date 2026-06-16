В Молдавии на учениях сослуживец случайно выстрелил из пистолета в солдата

Солдат срочной службы армии Молдавии получил ранение во время учений, сообщили в министерстве обороны республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в учебном центре мотопехотной бригады «Молдова». В министерстве сообщили, что военнослужащий случайно выстрелил солдата из табельного пистолета Glock 19. Пострадавшему оказали первую медпомощь на месте, после чего экстренно доставили в больницу.
Сообщается, что в Минобороны Молдовы проводят служебное расследование произошедшего.
Напомним, в мае молдавские социалисты потребовали отставки руководства Минобороны во главе с министром Анатолием Носатым. По данным молдавской полиции, 20-летний контрактник случайно ранил из пистолета Glock 18-летнего срочника в воинской части Кагула, травмы оказались не смертельными. При этом 16-летний подросток, ставший свидетелем происшествия, умер от шока.