В Молдавии на учениях сослуживец случайно выстрелил из пистолета в солдата

Напомним, в мае молдавские социалисты потребовали отставки руководства Минобороны во главе с министром Анатолием Носатым. По данным молдавской полиции, 20-летний контрактник случайно ранил из пистолета Glock 18-летнего срочника в воинской части Кагула, травмы оказались не смертельными. При этом 16-летний подросток, ставший свидетелем происшествия, умер от шока.