Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Ранее на трассе Троицкое — Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, который вёз пациента в больницу. В результате удара погиб водитель, фельдшер и ещё один человек серьёзно пострадали и были госпитализированы. Инцидент случился в светлое время суток. По информации руководителя региона Леонида Пасечника, противник использовал беспилотный летательный аппарат для нападения на медицинский спецтранспорт.