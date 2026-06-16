В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре назначено амбулаторное лечение.
Последствия могли быть тяжелее, если бы не мастерство водителя, который увёл машину от прямого удара дрона.
В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу.
Ранее на трассе Троицкое — Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, который вёз пациента в больницу. В результате удара погиб водитель, фельдшер и ещё один человек серьёзно пострадали и были госпитализированы. Инцидент случился в светлое время суток. По информации руководителя региона Леонида Пасечника, противник использовал беспилотный летательный аппарат для нападения на медицинский спецтранспорт.