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ВСУ атаковали скорую и гражданскую машину в Брянской области

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области, ранив трёх медиков. Также под удар дрона попал гражданский автомобиль, пострадали ещё два человека.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные атаковали в Брянской области машину скорой помощи, которая спешила на вызов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс».

По его словам, инцидент произошёл в деревне Кветунь Трубчевского района.

«ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», — написал Ковальчук.

Врио губернатора уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая помощь, ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Запорожской области дрон ВСУ разрушил 3 жилых дома.