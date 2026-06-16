ВСУ атаковали скорую и гражданскую машину в Брянской области

Украинские военные атаковали в Брянской области машину скорой помощи, которая спешила на вызов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс».
По его словам, инцидент произошёл в деревне Кветунь Трубчевского района.
«ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», — написал Ковальчук.
Врио губернатора уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая помощь, ей назначено амбулаторное лечение.
Ранее в Запорожской области дрон ВСУ разрушил 3 жилых дома.