Ковальчук: ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

В Брянской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи, которая ехала на вызов. В результате атаки были ранены фельдшер, водитель и медсестра. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
— В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра, — уточнил чиновник.
Он отметил, что пострадавших доставили в больницу. Водителя и фельдшера госпитализировали, а медсестре оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Ковальчук добавил, что в селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе нанес удар на движущийся гражданский автомобиль, в результате чего ранения получили водитель и пассажирка. Их доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, написал врио главы региона в своем канале в мессенджере МАКС.
10 июня на участке автодороги Троицкое — Сватово в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских войск на машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу, погиб ее водитель.