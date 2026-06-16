Ковальчук: ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

Ковальчук добавил, что в селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе нанес удар на движущийся гражданский автомобиль, в результате чего ранения получили водитель и пассажирка. Их доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, написал врио главы региона в своем канале в мессенджере МАКС.