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Пожилая казахстанка спрятала 34 золотых изделия в интимном тайнике

Шокирующую контрабанду выявили мангистауские таможенники на пункте пропуска «Курык». Пожилая казахстанка пыталась незаконно провезти в страну десятки ювелирных изделий, скрыв массивный груз внутри своего тела, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщает 16 июня 2026 года издание Lada.kz, инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна «Зарифа Алиева». Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке.

После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота. Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

«У женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) — 15 штук, кольца — 7 штук, серьги — 3 штуки; цепочки — 1 штука; браслеты — 2 штуки, браслет белого цвета — 1 штука; браслеты желтого цвета (круглые) — 5 штук», — сообщили в ДГД.

По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.

В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.

Ранее сообщалось, что контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан.