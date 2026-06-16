Оправдаться не удалось: волгоградца оштрафовали за стрельбу в подъезде

О происшествии стражам порядка стало известно от соседа стрелка. Мужчина пояснил, что во время конфликта между ним и соседом оппонент достал пневматическое оружие и дважды выстрелил. Его не остановило даже то, что ссорились они в подъезде жилого дома на улице Мира. При этом полицию на место ссоры вызвала жена стрелка, а сам он о применении оружия промолчал, что противозаконно.