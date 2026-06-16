Оправдаться не удалось: волгоградца оштрафовали за стрельбу в подъезде

В Николаевске суд приговорил к денежному штрафу мужчину, который в качестве аргумента использовал пневматический пистолет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
О происшествии стражам порядка стало известно от соседа стрелка. Мужчина пояснил, что во время конфликта между ним и соседом оппонент достал пневматическое оружие и дважды выстрелил. Его не остановило даже то, что ссорились они в подъезде жилого дома на улице Мира. При этом полицию на место ссоры вызвала жена стрелка, а сам он о применении оружия промолчал, что противозаконно.
В суде стрелявший пытался доказать, что его действия были обусловлены мерами самообороны и вину свою не признал. Однако суд не принял эти доводы, так как не нашлось их подтверждения и вынес решение о наказании в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за стрельбу в неположенном месте. Пистолет у стрелка по решению суда также конфискован.
А ранее Калачевский районный суд арестовал местного жителя, который оружием решил отстоять «свое» место для рыбалки.