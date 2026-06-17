Гвардейцы оказали первую помощь пострадавшим в ДТП в Алматинской области

Став случайными свидетелями аварии, гвардейцы не стали ждать прибытия экстренных служб и сразу приступили к помощи людям.
Военнослужащие первыми прибыли к месту аварии.
По информации Национальной гвардии, военнослужащие воинской части 6654 оперативно прибыли к месту происшествия после того, как стали очевидцами ДТП.
До прибытия специалистов они:
оценили состояние пострадавших; обеспечили безопасность на месте аварии; вызвали бригаду скорой медицинской помощи; оказали первую доврачебную помощь участникам происшествия.
Благодаря своевременным действиям военнослужащих пострадавшие смогли получить необходимую поддержку в первые минуты после аварии.
Кто помогал пострадавшим.
В оказании помощи приняли участие военнослужащие воинской части 6654:
сержант Берик Сарсенбиев; ефрейтор Шарапат Сагынов; санитарный инструктор рядовой Нуркен Бектай; рядовой Камбар Канабек; рядовой Адиль Кыстыкбай.
Именно они до прибытия медицинских работников и спасательных служб находились рядом с пострадавшими и помогали координировать действия на месте происшествия.
Помощь оказали до прибытия экстренных служб.
В подобных ситуациях первые минуты после аварии часто играют решающую роль. От оперативности окружающих зависит не только состояние пострадавших, но и возможность избежать более серьезных последствий.
В Национальной гвардии отметили, что военнослужащие действовали быстро и слаженно, благодаря чему пострадавшие своевременно получили необходимую помощь.
Воинская часть несет службу в городе Алатау.
Воинская часть 6654 дислоцируется в городе Алатау Алматинской области.
Личный состав подразделения на постоянной основе выполняет задачи по:
обеспечению общественной безопасности; охране правопорядка; реагированию на чрезвычайные ситуации; оказанию помощи населению в случае необходимости.
Подготовка военнослужащих включает не только выполнение служебно-боевых задач, но и навыки оказания первой помощи, которые регулярно применяются в реальных ситуациях.
Что стоит за этим поступком.
История на трассе Алматы — Усть-Каменогорск показывает, насколько важны навыки первой помощи и готовность действовать в экстренных ситуациях. Нередко именно люди, оказавшиеся рядом с местом происшествия первыми, способны сыграть решающую роль до приезда врачей и спасателей.
Для военнослужащих такие действия являются частью профессиональной подготовки, однако в подобных случаях они помогают сохранить здоровье и жизнь обычных граждан.