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Гвардейцы оказали первую помощь пострадавшим в ДТП в Алматинской области

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана оказали первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск в районе микрорайона Заречный города Алатау, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Став случайными свидетелями аварии, гвардейцы не стали ждать прибытия экстренных служб и сразу приступили к помощи людям.

Военнослужащие первыми прибыли к месту аварии.

По информации Национальной гвардии, военнослужащие воинской части 6654 оперативно прибыли к месту происшествия после того, как стали очевидцами ДТП.

До прибытия специалистов они:

оценили состояние пострадавших; обеспечили безопасность на месте аварии; вызвали бригаду скорой медицинской помощи; оказали первую доврачебную помощь участникам происшествия.

Благодаря своевременным действиям военнослужащих пострадавшие смогли получить необходимую поддержку в первые минуты после аварии.

Кто помогал пострадавшим.

В оказании помощи приняли участие военнослужащие воинской части 6654:

сержант Берик Сарсенбиев; ефрейтор Шарапат Сагынов; санитарный инструктор рядовой Нуркен Бектай; рядовой Камбар Канабек; рядовой Адиль Кыстыкбай.

Именно они до прибытия медицинских работников и спасательных служб находились рядом с пострадавшими и помогали координировать действия на месте происшествия.

Помощь оказали до прибытия экстренных служб.

В подобных ситуациях первые минуты после аварии часто играют решающую роль. От оперативности окружающих зависит не только состояние пострадавших, но и возможность избежать более серьезных последствий.

В Национальной гвардии отметили, что военнослужащие действовали быстро и слаженно, благодаря чему пострадавшие своевременно получили необходимую помощь.

Воинская часть несет службу в городе Алатау.

Воинская часть 6654 дислоцируется в городе Алатау Алматинской области.

Личный состав подразделения на постоянной основе выполняет задачи по:

обеспечению общественной безопасности; охране правопорядка; реагированию на чрезвычайные ситуации; оказанию помощи населению в случае необходимости.

Подготовка военнослужащих включает не только выполнение служебно-боевых задач, но и навыки оказания первой помощи, которые регулярно применяются в реальных ситуациях.

Что стоит за этим поступком.

История на трассе Алматы — Усть-Каменогорск показывает, насколько важны навыки первой помощи и готовность действовать в экстренных ситуациях. Нередко именно люди, оказавшиеся рядом с местом происшествия первыми, способны сыграть решающую роль до приезда врачей и спасателей.

Для военнослужащих такие действия являются частью профессиональной подготовки, однако в подобных случаях они помогают сохранить здоровье и жизнь обычных граждан.