Гвардейцы оказали первую помощь пострадавшим в ДТП в Алматинской области

История на трассе Алматы — Усть-Каменогорск показывает, насколько важны навыки первой помощи и готовность действовать в экстренных ситуациях. Нередко именно люди, оказавшиеся рядом с местом происшествия первыми, способны сыграть решающую роль до приезда врачей и спасателей.