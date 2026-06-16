В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей ДНР

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована. В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре назначено амбулаторное лечение.