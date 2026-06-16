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В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве школьницы

По версии следствия, несовершеннолетний задушил 16-летнюю девушку.

Источник: Аргументы и факты

Подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Приморье, арестовали на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Сообщается, что дело об убийстве несовершеннолетней поступило в Партизанский горсуд. По версии следствия, подросток 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры начал душить девочку 2010 года рождения, она скончалась. В отношении подростка завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах, на которые ссылается РИА Новости, рассказали что обвиняемому — 15 лет, жертве — 16, они учились в школе. Убийство произошло в Партизанске, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке жилого дома в поселке Врангель Приморского края. По подозрению в совершении убийства задержан 12-летний подросток.