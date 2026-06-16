В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве школьницы

Сообщается, что дело об убийстве несовершеннолетней поступило в Партизанский горсуд. По версии следствия, подросток 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры начал душить девочку 2010 года рождения, она скончалась. В отношении подростка завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).