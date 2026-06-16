В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве школьницы

Подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Приморье, арестовали на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Сообщается, что дело об убийстве несовершеннолетней поступило в Партизанский горсуд. По версии следствия, подросток 2011 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры начал душить девочку 2010 года рождения, она скончалась. В отношении подростка завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
«В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах, на которые ссылается РИА Новости, рассказали что обвиняемому — 15 лет, жертве — 16, они учились в школе. Убийство произошло в Партизанске, сообщил источник.
Ранее сообщалось, что тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке жилого дома в поселке Врангель Приморского края. По подозрению в совершении убийства задержан 12-летний подросток.