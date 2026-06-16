Подозреваемый в подготовке нападения у Белого дома хвалил Гитлера

По данным следствия, 19-летний Тайсен Пропер проживал с родителями. Его отец сообщил, что незадолго до инцидента сын приобрёл винтовку, гладкоствольное ружьё, баллистические пластины для бронежилета, дополнительные магазины и оборудование для кемпинга, а также сделал запас провизии.