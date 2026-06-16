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Подозреваемый в подготовке нападения у Белого дома хвалил Гитлера

ФБР раскрыло детали дела 19-летнего Тайсена Пропера, подозреваемого в подготовке нападения у Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Один из предполагаемых организаторов неудавшегося нападения у Белого дома хранил дома много оружия и положительно отзывался об Адольфе Гитлере. Это следует из материалов ФБР, направленных в суд.

По данным следствия, 19-летний Тайсен Пропер проживал с родителями. Его отец сообщил, что незадолго до инцидента сын приобрёл винтовку, гладкоствольное ружьё, баллистические пластины для бронежилета, дополнительные магазины и оборудование для кемпинга, а также сделал запас провизии.

Общая сумма покупок составила примерно 3 тысячи долларов. Помимо этого, в его комнате обнаружили несколько коробок с тысячами патронов, полуавтоматическую винтовку AR-15 и ещё одно аналогичное оружие.

Как следует из документов ФБР, близкие Пропера были обеспокоены его заявлениями незадолго до происшествия. Молодой человек положительно отзывался о нацистском лидере и размещал в интернете антисемитские сообщения.

Ранее над Белым домом по случаю открытия турнира UFC пролетели истребители.