Подозреваемый в подготовке нападения у Белого дома хвалил Гитлера

Один из предполагаемых организаторов неудавшегося нападения у Белого дома хранил дома много оружия и положительно отзывался об Адольфе Гитлере. Это следует из материалов ФБР, направленных в суд.
По данным следствия, 19-летний Тайсен Пропер проживал с родителями. Его отец сообщил, что незадолго до инцидента сын приобрёл винтовку, гладкоствольное ружьё, баллистические пластины для бронежилета, дополнительные магазины и оборудование для кемпинга, а также сделал запас провизии.
Общая сумма покупок составила примерно 3 тысячи долларов. Помимо этого, в его комнате обнаружили несколько коробок с тысячами патронов, полуавтоматическую винтовку AR-15 и ещё одно аналогичное оружие.
Как следует из документов ФБР, близкие Пропера были обеспокоены его заявлениями незадолго до происшествия. Молодой человек положительно отзывался о нацистском лидере и размещал в интернете антисемитские сообщения.
Ранее над Белым домом по случаю открытия турнира UFC пролетели истребители.