Дроны ВСУ атаковали авто и частный дом в Курской области, ранены двое мужчин

Ранее в Брянской области украинские дроны атаковали две гражданские машины — скорую помощь в деревне Кветунь и легковой автомобиль в селе Чуровичи. В результате ударов пострадали пять человек: в первом случае ранены фельдшер, водитель и медсестра, во втором — водитель и пассажирка, часть пострадавших госпитализирована. Водитель скорой помощи сумел увести машину от прямого попадания, что помогло избежать более тяжёлых последствий.