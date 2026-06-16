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Дроны ВСУ атаковали авто и частный дом в Курской области, ранены двое мужчин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил об атаках украинских беспилотников в приграничье. В результате ударов ранены два человека.

Источник: Life.ru

В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма.

Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу.

Ранее в Брянской области украинские дроны атаковали две гражданские машины — скорую помощь в деревне Кветунь и легковой автомобиль в селе Чуровичи. В результате ударов пострадали пять человек: в первом случае ранены фельдшер, водитель и медсестра, во втором — водитель и пассажирка, часть пострадавших госпитализирована. Водитель скорой помощи сумел увести машину от прямого попадания, что помогло избежать более тяжёлых последствий.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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