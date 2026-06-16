В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии размыло дорогу к турбазам

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Дорогу, ведущую к турбазам, размыло в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии выше селения Булунгу. Работы по восстановлению начнут 17 июня, сообщили в региональном Минтрансе.
«В связи с размывом дорожного полотна введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Булунгу — Башиль. Рекомендуем воздержаться от поездок по данному маршруту до полного восстановления проезда», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ремонтные работы начнутся в светлое время суток.
«По предварительным оценкам, движение будет восстановлено на следующий день. Экстренные службы и МЧС оповещены и находятся в состоянии готовности», — добавили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.