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В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии размыло дорогу к турбазам

Работы по восстановлению начнут 17 июня.

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Дорогу, ведущую к турбазам, размыло в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии выше селения Булунгу. Работы по восстановлению начнут 17 июня, сообщили в региональном Минтрансе.

«В связи с размывом дорожного полотна введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Булунгу — Башиль. Рекомендуем воздержаться от поездок по данному маршруту до полного восстановления проезда», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ремонтные работы начнутся в светлое время суток.

«По предварительным оценкам, движение будет восстановлено на следующий день. Экстренные службы и МЧС оповещены и находятся в состоянии готовности», — добавили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.

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