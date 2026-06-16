Врач Чжоу раскрыл, чем грозят самостоятельные инъекции от потливости

Цибин рассказал, что атропин иногда применяется для снижения потоотделения, так как препарат способен подавлять нервную стимуляцию потовых желез, уменьшая их секрецию. При этом он отметил, что этот эффект не основным для препарата, а побочным. По словам врача, для подавления потоотделения требуются дозы, которые могут привести к опасным осложнениям — сухости во рту, нарушению зрения, учащенному сердцебиению и расстройству сознания.