Врач Чжоу раскрыл, чем грозят самостоятельные инъекции от потливости

Последствиями самостоятельных инъекций атропина для борьбы с повышенным потоотделением могут стать тяжелые отравления и кома, приводит издание Sohu сообщение врача отделения неотложной помощи Второй народной больницы провинции Хунань Чжоу Цибин.
Отмечается, что учреждение выпустило предупреждение в связи с недавним случаем госпитализации мужчины, который ввел себе препарат, который рекламировался как «волшебный антиперспирант». После инъекции у него появились расширение зрачков, спутанность сознания и признаки комы, его доставили в отделение интенсивной терапии.
Цибин рассказал, что атропин иногда применяется для снижения потоотделения, так как препарат способен подавлять нервную стимуляцию потовых желез, уменьшая их секрецию. При этом он отметил, что этот эффект не основным для препарата, а побочным. По словам врача, для подавления потоотделения требуются дозы, которые могут привести к опасным осложнениям — сухости во рту, нарушению зрения, учащенному сердцебиению и расстройству сознания.
Цибин рассказал, что для лечения гипергидроза применяются специальные лекарственные средства, местные препараты и малоинвазивные хирургические методы.
«Самостоятельное использование рецептурных препаратов, особенно в виде инъекций, специалисты считают крайне опасным», — подчеркнул эксперт.
Ранее терапевт Карина Вагина рассказала, что внезапно появившаяся повышенная потливость может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о гипертиреозе и сахарном диабете.