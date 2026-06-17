Сообщение в WhatsApp лишило казахстанцев сбережений: раскрыта схема мошенника

«В настоящее время установлены как минимум четверо жителей Акмолинской области, пострадавших от противоправных действий подозреваемого. Суммы ущерба устанавливаются. Полицейские не исключают, что количество потерпевших может быть значительно больше, в том числе среди жителей других регионов страны», — сообщили в ДП.