В Дагестане из-за дождей обрушился автомобильный мост

На время ограничений транспортное сообщение с райцентром Хучни организовано по объездным маршрутам. Один из них проходит по дороге «ФАД “Кавказ” — Сиртич — Татиль» с последующим выходом на трассу «Дербент — Хучни — Хив». Альтернативный путь предусмотрен через подъезд к селу Цухтыг с дальнейшим движением по внутрихозяйственным дорогам.