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Двое медиков и водитель скорой пострадали при ударе БПЛА в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю скорой помощи в деревне Кветунь Брянской области. Пострадали водитель, фельдшер и медсестра. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю скорой помощи в деревне Кветунь Брянской области. Пострадали водитель, фельдшер и медсестра. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Водитель и фельдшер госпитализированы. Еще одна атака произошла в селе Чуровичи. Дрон ударил по движущемуся автомобилю. Ранены водитель и пассажирка, они доставлены в больницу.

По данным Минобороны России, с 7:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Брянской областью, 151 беспилотник.

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