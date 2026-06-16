В Эстонии пять детей заболели сальмонеллезом из-за лапши из Украины

В Эстонии пять подростков заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления, предположительно украинского производства. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По данным журнаоистов, возможным источником инфекции названа лапша фирмы Reeva. Случаи заражения, связанные с этой продукцией, выявлены уже в десяти странах Европы, число пострадавших превышает 80 человек.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в одном из кафе Пятигорска. По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, число пострадавших достигло 70 человек. Специалисты Роспотребнадзора выявили у заболевших маркеры сальмонеллы.