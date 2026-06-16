В Индии мать продала двухмесячную дочь за 50 тысяч рупий

Ранее в Индии задержали пару, которую подозревают в похищении несовершеннолетней и продаже её в сексуальное рабство. По словам потерпевшей из штата Гуджарат, пять месяцев назад её похитила супружеская пара, которая затем продала её жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал девочку, после чего, по неизвестным причинам, отпустил её. Девочка смогла самостоятельно вернуться домой. Однако через десять дней пара снова поймала несовершеннолетнюю и продала её другому мужчине, который на протяжении десяти дней развращал её, угрожая серьёзными последствиями в случае сопротивления.