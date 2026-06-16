В Белоруссии осудили 10 руководителей «Полка Калиновского»

Руководители террористической организации «Полк Калиновского»* осуждены на сроки от 20 лет, сообщил начальник ГСУ центрального аппарата Следкома Белоруссии Александр Агафонов.
«Уже 10 руководителей “Полка Калиновского” осуждены — состоялись приговоры от 20−25 лет лишения свободы», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.
По словам Агафонова, к ответственности привлекают все новых членов группировки. Уголовные дела в суд направляют как в порядке специального производства, так и в отношении экстрадированных в Белоруссию и задержанных на ее территории участников «Полка Калиновского», сказал он.
Агафонов рассказал, что по численности «Полк Калиновского» не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона, при этом там применяются вносимые структурами стран НАТО новшества, сказал он. В частности, на допросах фигуранты уголовного дела говорили, что к ним относились «как к мясу», там присутствовали избиения, мародерство, обман при оплате выполненной работы, сказал Агафонов.
Отметим, «Полк Калиновского» является формированием в составе ВСУ, в него вербуют в основном белорусов.
Напомним, в январе стало известно, что в зоне СВО ликвидировали белорусского наемника ВСУ Алексея Лазарева с позывным Вуж, который в 2022-м был командиром расчета переносного зенитного ракетного комплекса в «Полку Калиновского», на затем покинул его ряды.
* Верховный суд Белоруссии признал «Полк Калиновского» террористической организацией. Организация «Полк имени Кастуся Калиновского» и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России.