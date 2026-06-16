В Белоруссии осудили 10 руководителей «Полка Калиновского»

Агафонов рассказал, что по численности «Полк Калиновского» не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона, при этом там применяются вносимые структурами стран НАТО новшества, сказал он. В частности, на допросах фигуранты уголовного дела говорили, что к ним относились «как к мясу», там присутствовали избиения, мародерство, обман при оплате выполненной работы, сказал Агафонов.