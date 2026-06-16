Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

В Брянской области Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов. В результате инцидента пострадали фельдшер, водитель и медсестра. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: РИА "Новости"

«В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», — написал Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

Как уточнил врио главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, ей назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, по информации Ковальчука, в селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранения получили водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.