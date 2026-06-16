ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

Кроме того, по информации Ковальчука, в селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранения получили водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.