ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

«В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», — написал Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».
Как уточнил врио главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, ей назначено амбулаторное лечение.
Кроме того, по информации Ковальчука, в селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранения получили водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.