В ХМАО трёхлетний мальчик скончался во время операции после укола анестезии

Во время операции родственникам не поступало информации о ходе вмешательства, а само ожидание затянулось. Позже их пригласили к заведующему хирургическим отделением, где сообщили о смерти ребёнка — произошла остановка сердца. Семья обратилась в СК РФ, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, также назначена судебно-медицинская экспертиза.