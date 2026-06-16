«КП»: У трехлетнего мальчика в ХМАО остановилось сердце после укола анестезии

У трехлетнего мальчика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) остановилось сердце после укола анестезии в больнице. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание «КП-Екатеринбург».
Уточняется, что мальчик был рожден с крипторхизмом, или врожденной аномалией развития, при которой яички не опускаются в мошонку. Такой диагноз в будущем может быть причиной бесплодия.
— В мае 2025 года ребенку должны были провести операцию. В день манипуляции отец спросил, какой будет анестезия. Ему ответили, что планируют сделать местную — укол, но «если хотите, сделаем маску». Мужчина попросил сделать так, как будет лучше, — сказано в статье.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что остановку сердца вызвало «неблагоприятное влияние анестезии» на фоне воспалительного поражения сердечной мышцы.
На данный момент семья мальчика ждет результаты второй экспертизы, которая покажет, имела ли место врачебная ошибка, уточнили в публикации.
3 июня сообщалось, что женщина в Уфе умерла во время родов из-за аллергии на анестезию — врачи по медицинским рекомендациям решили провести кесарево сечение, а не вызывать естественные роды.