«КП»: У трехлетнего мальчика в ХМАО остановилось сердце после укола анестезии

— В мае 2025 года ребенку должны были провести операцию. В день манипуляции отец спросил, какой будет анестезия. Ему ответили, что планируют сделать местную — укол, но «если хотите, сделаем маску». Мужчина попросил сделать так, как будет лучше, — сказано в статье.