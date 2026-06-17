Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое мужчин в Ингушетии накормили медвежонка снюсом в зоопарке

Компания мужчин в Ингушетии издевалась над медвежонком ради развлечения. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Компания мужчин в Ингушетии издевалась над медвежонком ради развлечения. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».

По словам очевидцев, посетители частного зоопарка накормили маленького хищника снюсом, и со смехом наблюдали за его реакцией. Свою выходку они сняли на видео и выложили в социальные сети.

— Кадры вызвали бурную реакцию интернет-пользователей, которые потребовали наказать героев ролика за жестокое обращение с животным, — говорится в публикации.

В мае премьер и первая солистка Большого театра Артем Овчаренко и Анна Тихомирова подверглись критике в соцсетях из-за фотосессии с «парализованным» лебедем по имени Кефир. Пользователи Сети обвинили артистов в том, что они якобы воспользовались беспомощным состоянием птицы, «которая не может ходить и держать шею».

После этого танцоры стали удалять комментарии, чем разожгли еще больший негатив, и их открыто стали называть живодерами.