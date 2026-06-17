Трое мужчин в Ингушетии накормили медвежонка снюсом в зоопарке

В мае премьер и первая солистка Большого театра Артем Овчаренко и Анна Тихомирова подверглись критике в соцсетях из-за фотосессии с «парализованным» лебедем по имени Кефир. Пользователи Сети обвинили артистов в том, что они якобы воспользовались беспомощным состоянием птицы, «которая не может ходить и держать шею».