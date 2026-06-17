Трое мужчин в Ингушетии накормили медвежонка снюсом в зоопарке

Компания мужчин в Ингушетии издевалась над медвежонком ради развлечения. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».
По словам очевидцев, посетители частного зоопарка накормили маленького хищника снюсом, и со смехом наблюдали за его реакцией. Свою выходку они сняли на видео и выложили в социальные сети.
— Кадры вызвали бурную реакцию интернет-пользователей, которые потребовали наказать героев ролика за жестокое обращение с животным, — говорится в публикации.
В мае премьер и первая солистка Большого театра Артем Овчаренко и Анна Тихомирова подверглись критике в соцсетях из-за фотосессии с «парализованным» лебедем по имени Кефир. Пользователи Сети обвинили артистов в том, что они якобы воспользовались беспомощным состоянием птицы, «которая не может ходить и держать шею».
После этого танцоры стали удалять комментарии, чем разожгли еще больший негатив, и их открыто стали называть живодерами.