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На Ставрополье объявили беспилотную опасность

Жителей призвали следить за передаваемыми сообщениями.

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал Владимиров в Telegram-канале.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена 16 июня в 16:11 мск.

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