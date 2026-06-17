На Ставрополье объявили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал Владимиров в Telegram-канале.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена 16 июня в 16:11 мск.
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