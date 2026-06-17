«Фонтанка»: Пьяный подросток выпал из окна центра для детей-сирот в Колпине

В центре для детей-сирот в городе Колпине, который находится в составе Санкт-Петербурга, один из воспитанников выпал из окна. Перед этим подростки отмечали окончание девятого класса, выпив алкоголь. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание «Фонтанка».