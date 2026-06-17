«Фонтанка»: Пьяный подросток выпал из окна центра для детей-сирот в Колпине

В центре для детей-сирот в городе Колпине, который находится в составе Санкт-Петербурга, один из воспитанников выпал из окна. Перед этим подростки отмечали окончание девятого класса, выпив алкоголь. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание «Фонтанка».
Об инциденте порталу рассказала бывшая сотрудница центра Елена — с ней произошедшим поделились дети. По ее словам, днем воспитанники детдома поехали на пикник вместе с воспитателем в честь выпуска из девятого класса.
— Ребята там выпили, видимо, немало. Когда вернулись в детдом, двое мальчиков повздорили, подрались. И один из них выпал из окна, то ли третьего этажа, то ли четвертого, — сообщила она.
Уточняется, что подростка доставили в больницу.
Директор центра для детей-сирот на вопрос «Фонтанки» об инциденте ответила, что находится в отпуске.
12 июня семилетняя девочка выпала из окна второго этажа дома на Чертановской улице в Москве. По данным источника, ребенок вывалился из окна, когда полез за котом.