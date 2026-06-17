В Белоруссии отправили за решётку 10 руководителей «Полка Калиновского»*

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными заявления о возможном участии республики в украинском конфликте. По его словам, подобные высказывания не имеют под собой реальной основы. Белорусский лидер также заявлял, что украинское руководство не заинтересовано в открытии нового направления противостояния, поскольку это приведёт к значительному увеличению протяжённости линии фронта. Кроме того, Лукашенко утверждал, что в приграничных районах Украины сосредоточены мобилизованные граждане, многие из которых не имеют серьёзной военной подготовки.