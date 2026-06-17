Одного из планировавших теракт у Белого дома выдала собственная мать

Следствие утверждает, что группа, к которой он присоединился, действовала через зашифрованные чаты и включала около двух десятков участников из разных штатов. Часть из них, по материалам дела, имела военный опыт. Помимо Пропера, задержаны ещё несколько человек: Брайан Роа, Майкл Томас, Дэниел Эскридж и Абрахам Эрмосильо Альварес. Их арестовали в разных регионах США, включая Калифорнию, Небраску и Миссури. Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и подготовке преступления против государства.