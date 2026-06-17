Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приблизившаяся к фрегату РФ британская яхта плыла из Англии во Францию

Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Источник: Life.ru

Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата несколько раз пытался вызвать яхту на связь, но ответа не получил. Судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблём.

По данным MarineTraffic, яхта покинула Лимингтон после 04:00 по местному времени и направилась через пролив во Францию. Российские военные обнаружили её в 12:45.

После инцидента яхта продолжила путь на юг и около 17:00 достигла порта Шербур-ан-Котантен, где находится до сих пор.

Ранее Минобороны России подтвердило, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте «Bright Future» под британским флагом в Ла-Манше, так как она опасно сближалась с кораблём и не отвечала на запросы по радиоканалу. После запуска сигнальных ракет и звуковых сигналов яхта продолжала движение, и когда расстояние сократилось до 150 метров, экипаж применил стрельбу по курсу, что заставило яхту изменить направление. В ведомстве подчеркнули, что действия были строго в рамках международных правил предотвращения столкновений.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше