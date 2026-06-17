Приблизившаяся к фрегату РФ британская яхта плыла из Англии во Францию

Ранее Минобороны России подтвердило, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте «Bright Future» под британским флагом в Ла-Манше, так как она опасно сближалась с кораблём и не отвечала на запросы по радиоканалу. После запуска сигнальных ракет и звуковых сигналов яхта продолжала движение, и когда расстояние сократилось до 150 метров, экипаж применил стрельбу по курсу, что заставило яхту изменить направление. В ведомстве подчеркнули, что действия были строго в рамках международных правил предотвращения столкновений.