Во Владивостоке ищут мужчину, напавшего на подростка в подъезде

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в средствах массовой информации и социальных сетях. По предварительным данным, в одном из жилых домов на улице Хабаровской мужчина применил физическую силу в отношении подростка. Происшествие произошло в подъезде многоквартирного дома.
Действия мужчины были зафиксированы установленной в здании камерой видеонаблюдения. После случившегося несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.
Изучив опубликованные материалы, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы действий подозреваемого.
Следственное управление поручило оперативным службам установить местонахождение мужчины, фигурирующего в материалах проверки. После его задержания планируется проведение необходимых следственных действий и процессуальных мероприятий.
В ведомстве отметили, что расследование продолжается и находится на контроле правоохранительных органов.
По итогам проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.