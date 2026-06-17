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Во Владивостоке ищут мужчину, напавшего на подростка в подъезде

Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента с участием несовершеннолетнего во Владивостоке. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в средствах массовой информации и социальных сетях. По предварительным данным, в одном из жилых домов на улице Хабаровской мужчина применил физическую силу в отношении подростка. Происшествие произошло в подъезде многоквартирного дома.

Действия мужчины были зафиксированы установленной в здании камерой видеонаблюдения. После случившегося несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Изучив опубликованные материалы, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы действий подозреваемого.

Следственное управление поручило оперативным службам установить местонахождение мужчины, фигурирующего в материалах проверки. После его задержания планируется проведение необходимых следственных действий и процессуальных мероприятий.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается и находится на контроле правоохранительных органов.

По итогам проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.

СК