Во Владивостоке ищут мужчину, напавшего на подростка в подъезде

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в средствах массовой информации и социальных сетях. По предварительным данным, в одном из жилых домов на улице Хабаровской мужчина применил физическую силу в отношении подростка. Происшествие произошло в подъезде многоквартирного дома.