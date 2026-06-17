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Фигурантам дела о подготовке нападения на Белый дом грозит пожизненный срок

Фигурантам дела о подготовке теракта у Белого дома во время турнира UFC Freedom 250 грозит пожизненное лишение свободы, если их признают виновными. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Источник: Life.ru

«В случае признания виновным в сговоре с целью совершения убийства каждому подсудимому грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов. За сговор с целью совершения насильственных действий на территории Белого дома предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

Ранее в США предъявили обвинения группе молодых людей, которые планировали совершить теракт во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне с применением БПЛА и огнестрельного оружия. Как стало известно, о подготовке покушения сообщила мать одного из фигурантов дела. По предварительным данным, в заговоре были замешаны не менее 23 человек.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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