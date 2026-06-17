Мужчину с двумя смертельно опасными диагнозами спасли врачи Приморья

Житель Приморья поступил в Краевой центр диабета и эндокринных заболеваний с редким заболеванием — инсулиномой, при котором поджелудочная железа вырабатывает избыток инсулина, провоцируя опасные гипогликемические состояния, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Во время обследования врачи выявили ещё одну серьёзную угрозу — тромбоэмболию лёгочной артерии. Лечение этого состояния значительно осложняло проведение необходимой операции», — говорится в сообщении.
В течение более чем недели команда врачей Краевой клинической больницы № 2 совместно с экспертами федеральных центров стабилизировала состояние пациента и разработала безопасную тактику операции.
Хирургам удалось полностью удалить опухоль, сохранив селезёнку и сосуды поджелудочной железы — результат, достигаемый лишь в единичных случаях. Уже во время вмешательства уровень сахара в крови пациента нормализовался.
Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и проходит реабилитацию.
Напомним, врачи Владивостокской клинической больницы № 4 спасли жизнь 36-летней пациентке, перенёсшей острый герпетический менингоэнцефалит — редкое и крайне опасное поражение головного мозга и его оболочек. Женщина поступила в стационар в тяжёлом состоянии.