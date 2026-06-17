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В США при стрельбе в больнице пострадали не менее двух человек

Два человека получили ранения в ходе стрельбы в больнице в Соединённых Штатах, полиция ведёт розыск подозреваемого, информирует ABC.

Источник: Аргументы и факты

Два человека получили ранения в ходе стрельбы в больнице в Соединённых Штатах, информирует ABC.

Инцидент случился в штате Делавэр.

«Два человека ранены в ходе стрельбы в больнице в штате Делавэр», — говорится в сообщении.

Власти города Уилмингтон отметили, что доступ в больницу ограничен. Правоохранители призвали жителей «избегать этот район».

Кроме того, в полиции рассказали, что ведётся розыск подозреваемого.

Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.

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