Прокатил до смерти: житель Уссурийска пойдет под суд за гибель пассажира на крыше авто

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 29 марта 2026 года.
Молодой человек 1998 года рождения управлял автомобилем Suzuki Jimny, не имея права на управление транспортными средствами.
Как установили правоохранительные органы, машина двигалась по улице Садовой в сторону поселка Тимирязевский. В это время один из пассажиров находился не в салоне автомобиля, а на его крыше.
Во время движения 27-летний мужчина потерял равновесие и упал на проезжую часть. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
Следствие также считает, что после случившегося водитель не остался на месте аварии и покинул его, не сообщив о произошедшем в правоохранительные органы.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, если это привело к смерти человека и сопровождалось оставлением места происшествия.
Уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Материалы дела направлены в Уссурийский районный суд, который рассмотрит обстоятельства происшествия и примет решение по существу предъявленного обвинения.