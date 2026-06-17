Хабаровчанин и два москвича задержаны за обеспечение мошенников связью

Узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве. Хабаровчанин и двое москвичей выполняли функции администраторов, за плату они размещали в устройстве сим-карты сотовых операторов и давали номера мошенникам. Во время обыска изъяты 2 тысячи сим-карт разных операторов, 8 телефонов, 10 сим-боксов, 3 ноутбука, 4 видеокамеры и банковские карты.