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Хабаровчанин и два москвича задержаны за обеспечение мошенников связью

Узлы связи находились в съёмных квартирах в Хабаровске и Москве.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске и Москве полицейские задержали трех подозреваемых в организации незаконных узлов телефонной связи, которые использовались для звонков мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве. Хабаровчанин и двое москвичей выполняли функции администраторов, за плату они размещали в устройстве сим-карты сотовых операторов и давали номера мошенникам. Во время обыска изъяты 2 тысячи сим-карт разных операторов, 8 телефонов, 10 сим-боксов, 3 ноутбука, 4 видеокамеры и банковские карты.

Хабаровчанин был задержан в Хабаровске, двое его сообщников — в столице.

— Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). В отношении хабаровчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, другой — заключен под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее супруги из Комсомольска-на-Амуре подарили мошенникам 13 млн рублей.

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