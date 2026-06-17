Хабаровчанин и два москвича задержаны за обеспечение мошенников связью

В Хабаровске и Москве полицейские задержали трех подозреваемых в организации незаконных узлов телефонной связи, которые использовались для звонков мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве. Хабаровчанин и двое москвичей выполняли функции администраторов, за плату они размещали в устройстве сим-карты сотовых операторов и давали номера мошенникам. Во время обыска изъяты 2 тысячи сим-карт разных операторов, 8 телефонов, 10 сим-боксов, 3 ноутбука, 4 видеокамеры и банковские карты.
Хабаровчанин был задержан в Хабаровске, двое его сообщников — в столице.
— Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). В отношении хабаровчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, другой — заключен под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее супруги из Комсомольска-на-Амуре подарили мошенникам 13 млн рублей.