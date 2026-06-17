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Суд оставил экс-прокурора Василенко в СИЗО, несмотря на тяжёлую болезнь

Бывшему главе надзорного ведомства Приморья 76 лет. Защита настаивает на угрозе жизни, суд продлил арест.

Источник: Аргументы и факты

Ленинский районный суд Владивостока отказал в изменении меры пресечения бывшему прокурору Приморского края Валерию Василенко. Несмотря на тяжёлые заболевания, фигурант дела «Восточной верфи» останется в СИЗО. Решение будет обжаловано.

Валерий Василенко возглавлял краевую прокуратуру с 1991 по 2005 год. По версии следствия, в тот же период бизнесмен Геннадий Лазарев создавал свою империю, а в 2023 году экс-прокурора арестовали по делу «Восточной верфи». Следствие считает, что Василенко входил в ОПС Лазарева, вместе с другими фигурантами похитившее с завода более 13 млн рублей и пытавшееся незаконно завладеть акциями предприятия на сумму свыше 2,2 млн рублей.

У Лазарева конфисковали 265 объектов недвижимости, оформленных на подставные компании, родственников и доверенных лиц. 34 из них оказались зарегистрированы на Василенко.

Василенко находится под стражей более трёх лет. Очередное заседание прошло 16 июня. Адвокаты представили экспертизу, подтверждающую, что у 76-летнего экс-прокурора есть заболевания системы кровообращения, входящие в перечень тяжёлых. Защита настаивает на угрозе жизни. Однако суд продлил меру пресечения.

Защита намерена обжаловать решение и подать жалобу уполномоченному по правам человека в России. АО «Восточная верфь» — старейшее судостроительное предприятие Владивостока, с 2023 года находится под управлением Амурского судостроительного завода. Дело Василенко и его предполагаемых сообщников продолжает рассматриваться в суде.