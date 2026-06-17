Суд оставил экс-прокурора Василенко в СИЗО, несмотря на тяжёлую болезнь

Валерий Василенко возглавлял краевую прокуратуру с 1991 по 2005 год. По версии следствия, в тот же период бизнесмен Геннадий Лазарев создавал свою империю, а в 2023 году экс-прокурора арестовали по делу «Восточной верфи». Следствие считает, что Василенко входил в ОПС Лазарева, вместе с другими фигурантами похитившее с завода более 13 млн рублей и пытавшееся незаконно завладеть акциями предприятия на сумму свыше 2,2 млн рублей.