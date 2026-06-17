Белорусский СК установил 40 белорусов из «Полка Калиновского»*, погибших за ВСУ

В Белоруссии суды вынесли приговоры 10 руководителям «Полка Калиновского»*. Они получили от 20 до 25 лет лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают привлекать к ответственности новых участников организации. Уголовные дела направляют в суд как в рамках специального производства, так и в отношении лиц, которых задержали на территории республики или экстрадировали в страну.