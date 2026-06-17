ПВО сбила десять беспилотников на подлёте к Москве

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобиль и частный дом в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о двух раненых мужчинах. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон ударил по машине, 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму. Ещё один беспилотник атаковал территорию рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения.