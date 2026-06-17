Собянин: Силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских БПЛА, которые летели в сторону столицы. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Министерства обороны сбили десять дронов, летевших на столицу, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских БПЛА.
Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре РФ не изменят критическую ситуацию для ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков.