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Собянин: Силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских БПЛА, которые летели в сторону столицы. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских БПЛА, которые летели в сторону столицы. Об этом в среду, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Министерства обороны сбили десять дронов, летевших на столицу, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинских БПЛА.

Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре РФ не изменят критическую ситуацию для ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков.

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