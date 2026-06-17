Выехал на «встречку»: две женщины погибли в массовой аварии в ЗКО

Трагедия произошла на 52-м километре автодороги Федоровка — Аксай. По предварительным данным, 53-летний водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с одним из автомобилей.
После произошло столкновение с третьим участником аварии. В результате ДТП погибли две пассажирки одной из машин. Еще несколько человек травмировались — их доставили в больницу.
«По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил старший инспектор Управления административной полиции ДП Рустем Смагулов.