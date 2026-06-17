В Карелии шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей

«Сегодня в 16:00 мск на ул. Бондарева у дома 49 (трасса А 121) произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В аварии пострадали шесть человек — их уже доставили в Сортавальскую ЦРБ, угрозы жизни нет», — написал Крупин в соцсетях.