В Новосибирской области директор хозяйства получил срок за рубку леса на 730 тысяч

Суд назначил сибиряку наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дополнительно ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, также он на 2 года лишен права заниматься любыми видами лесозаготовительной деятельности. Исковые требования министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме. Для обеспечения исполнения приговора конфискованы орудия преступления: автомобиль ГАЗ САЗ 3511 и три бензопилы марки «STIHL».