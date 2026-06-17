Суд приговорил экс-зампреда правительства Приморья к 4,5 годам колонии

Ранее Фрунзенский райсуд Владивостока признал Бабича виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 4 годам колонии. При этом действия Пархоменко и Курилова суд первой инстанции переквалифицировал на халатность: вместо запрошенных обвинением 7 и 6 лет лишения свободы их лишь оштрафовали на 90 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно, сразу же освободив от наказания. Прокуратура сочла этот приговор необоснованным и обжаловала.