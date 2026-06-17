В больнице штата Делавэр при стрельбе погиб один человек, ещё один пострадал

Ранее в США предъявили обвинения группе молодых людей, которые планировали совершить теракт во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне с применением БПЛА и огнестрельного оружия. Как стало известно, о подготовке покушения сообщила мать одного из фигурантов дела. По предварительным данным, в заговоре были замешаны не менее 23 человек. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, если их признают виновными.