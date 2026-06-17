Прокуратура потребовала назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу

В них сказано, что блогерша в день прохождения очередного сеанса химиотерапии проинформировала своих подписчиков в социальных сетях о том, что в тот же день занимается в спортзале фитнес-клуба. До этого она рассказала, что ей сделали операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.