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Прокуратура потребовала назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани. Об этом в среду, 17 июня, сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани. Об этом в среду, 17 июня, сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В них сказано, что блогерша в день прохождения очередного сеанса химиотерапии проинформировала своих подписчиков в социальных сетях о том, что в тот же день занимается в спортзале фитнес-клуба. До этого она рассказала, что ей сделали операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.

— Ходатайствую об истребовании медкарты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы, — говорится в документах.

В них также есть просьба о применении «мер прокурорского реагирования в отношении сожителя подсудимой». Один из заявителей отметил, что «общественность возмущена» поведением Лерчек в соцсетях, а «такие упражнения» после операции «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

— Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, она освещает свою полноценную жизнь в различных интернет-сообществах, подробно показывает все ее стороны, публикует видео и фото, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквирччиариани (отца четвертого ее ребенка), — сказано в заявлении.

В связи с этим в отношении его тоже попросили провести проверку, передает агентство.

Миллиардер Андрей Ковалев высказался о ситуации вокруг Лерчек. Он считает, что ей удалось относительно легко выйти из ситуации с уголовным делом о неуплате налогов. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.

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