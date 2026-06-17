Очередного иностранного студента полиция Владивостока застукала за «закладками»

Молодого человека задержали. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Экипаж патрульно-постовой службы заметил молодого человека на маршруте патрулирования по проспекту 100-летия Владивостока.
Парень, заметив полицейских, заметно занервничал, поэтому силовики решили остановить и досмотреть его. Он не стал вступать с ними в конфликт и признался, что собирался разложить «закладки» с наркотиком. У иностранца изъяли 50 свёртков с веществом, которое по результатам лабораторной экспертизы оказалось 15-ю граммами N-метилэфедрона.
В дальнейшем были изъяты ещё два свёртка с синтетическим наркотиком, которые парень успел оставить на территории Советского района Владивостока. Было установлено, что иностранец, приехавший из Индии на учёбу, с апреля 2026 года подрабатывает в интернет-магазине наркотиков.
Схема была стандартной: он получал партии запрещённых веществ, которые раскладывал по тайникам, и отправлял куратору в мессенджере фотографии спрятанных свёртков. В день он оставлял от 20 до 50 закладок.
Иностранного студента отправили под арест. В рамках расследования преступления силовики устанавливают личности остальных граждан, причастных к организации нелегального бизнеса.
В этом году во Владивостоке уже было возбуждено и полностью расследовано уголовное дело в отношении другого иностранного студента, работавшего на наркобизнес, 25-летнего колумбийца, студента первого курса Дальневосточного федерального университета. В марте он был задержан полицейским патрулём возле гаражного кооператива на улице Добровольского с 14-ю свёртками «синтетики».
Уголовное дело рассматривает Первомайский районный суд Владивостока.