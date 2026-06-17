Очередного иностранного студента полиция Владивостока застукала за «закладками»

Парень, заметив полицейских, заметно занервничал, поэтому силовики решили остановить и досмотреть его. Он не стал вступать с ними в конфликт и признался, что собирался разложить «закладки» с наркотиком. У иностранца изъяли 50 свёртков с веществом, которое по результатам лабораторной экспертизы оказалось 15-ю граммами N-метилэфедрона.