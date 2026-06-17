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Омбудсмен взяла на контроль два случая убийства школьниц в Приморском крае

Два случая убийства школьниц в Приморском крае взяты на личный контроль. Об этом в среду, 17 июня, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.

Два случая убийства школьниц в Приморском крае взяты на личный контроль. Об этом в среду, 17 июня, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.

Во вторник, 16 июня, задержали двух подростков по делам об убийстве школьниц в Приморье: одна трагедия произошла в Партизанске, другая в поселке Врангель.

— Оба случая находятся на моем личном контроле, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

По ее словам, данная ситуация экстраординарная, требующая всестороннего внимания.

— Конфликты между детьми стали перерастать в трагедии. Я давно об этом говорю, нужно учить детей строить отношения. Как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях, — высказалась Романова, передав семьям погибших искренние соболезнования.

Тело 12-летней девочки было найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержали подростка. Он признал вину в преступлении.

В Партизанске подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, его арестовали. Мальчику 15 лет, девочке было 16, оба — школьники.