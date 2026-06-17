Грузовик насмерть сбил пенсионерку в центре Хабаровска

В центре Хабаровска грузовик Hino насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло 16 июня в 17 часов на Льва Толстого, 23. Грузовик двигался задним ходом, а горожанка переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась у него под колесами.
— Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровску.
Напомним, накануне на темном участке трассы «Хабаровск — Владивосток» автомобиль насмерть сбил шедшего в попутном направлении пешехода.