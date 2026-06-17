Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик насмерть сбил пенсионерку в центре Хабаровска

72-летняя горожанка скончалась на месте ДТП.

Источник: Хабаровский край сегодня

В центре Хабаровска грузовик Hino насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 16 июня в 17 часов на Льва Толстого, 23. Грузовик двигался задним ходом, а горожанка переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась у него под колесами.

— Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровску.

Напомним, накануне на темном участке трассы «Хабаровск — Владивосток» автомобиль насмерть сбил шедшего в попутном направлении пешехода.