Бастрыкин контролирует расследование поджога дома с детьми в Красноярском крае

16 июня стало известно, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о покушении на четырех детей в Красноярском крае.
По версии следствия, их 42-летний отец поджег дом в поселке Новая Сокса Назаровского округа, когда они в нем спали. Поводом стала пьяная ссора мужчины с супругой. Несовершеннолетних успел вывести сосед, который заметил пожар. Спасенным потребовалась помощь врачей.
Обвиняемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. При этом в прокуратуре Красноярского края уточнили, что он может избежать колонии из-за имеющегося психического заболевания. Ранее его уже освобождали от уголовной ответственности по этой причине.
В центральном аппарате Следственного комитета запросили доклад о ходе расследования покушения на убийство малолетних общеопасным способом и умышленном поджоге чужого имущества. Сгоревший дом принадлежал матери несовершеннолетних.
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