Бастрыкин контролирует расследование поджога дома с детьми в Красноярском крае

Обвиняемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. При этом в прокуратуре Красноярского края уточнили, что он может избежать колонии из-за имеющегося психического заболевания. Ранее его уже освобождали от уголовной ответственности по этой причине.