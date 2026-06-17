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Бастрыкин контролирует расследование поджога дома с детьми в Красноярском крае

В СК России доложат о расследовании поджога дома с детьми в Назаровском округе.

Источник: Комсомольская правда

16 июня стало известно, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о покушении на четырех детей в Красноярском крае.

По версии следствия, их 42-летний отец поджег дом в поселке Новая Сокса Назаровского округа, когда они в нем спали. Поводом стала пьяная ссора мужчины с супругой. Несовершеннолетних успел вывести сосед, который заметил пожар. Спасенным потребовалась помощь врачей.

Обвиняемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. При этом в прокуратуре Красноярского края уточнили, что он может избежать колонии из-за имеющегося психического заболевания. Ранее его уже освобождали от уголовной ответственности по этой причине.

В центральном аппарате Следственного комитета запросили доклад о ходе расследования покушения на убийство малолетних общеопасным способом и умышленном поджоге чужого имущества. Сгоревший дом принадлежал матери несовершеннолетних.

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