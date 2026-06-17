На Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших чиновников

Как сообщал ТАСС, в мае 2025 года Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Иск был подан к бывшим заместителю министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимиру Балакаеву, заместителю председателя правительства края Юрию Зубарю и депутату законодательного собрания края Александру Иванчею, а также юридическим и физическим лицам. По данным Генпрокуратуры, фигуранты через третьих лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников. Стоимость активов, сформированных таким путем, составила 16,7 млрд рублей.