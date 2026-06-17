На Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших чиновников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Продажа имущества, конфискованного по решению суда у бывших камчатских чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея, началась. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
«Решением Ленинского районного суда города Владивостока в прошлом году в доход Российской Федерации было обращено 72 объекта недвижимости на территории Камчатского края, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. В июне на торги выставлено пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов. Это девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир», — говорится в официальном сообщении.
Камчатское управление Росимущества приступило к реализации первых лотов в рамках исполнения судебного решения. Эти имущественные объекты ранее были установлены и арестованы судебными приставами в порт-пункте Паланы, порт-пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы.
Как сообщал ТАСС, в мае 2025 года Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход РФ имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Иск был подан к бывшим заместителю министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимиру Балакаеву, заместителю председателя правительства края Юрию Зубарю и депутату законодательного собрания края Александру Иванчею, а также юридическим и физическим лицам. По данным Генпрокуратуры, фигуранты через третьих лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников. Стоимость активов, сформированных таким путем, составила 16,7 млрд рублей.